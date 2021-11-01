Как у мамы Аллы, но скромнее: Пугачева щеголяла в бальном платье под чайную розу, а Лиза — в клубничном сарафане

Примадонна купила для дочери модный наряд из многослойного шифона. Такие фактуры и ткани для аутфитов чаще всего выбирает сама певица.

Алла Пугачева не привыкла экономить на своих нарядах. Примадонна не раз появлялась на публике в одежде от именитых кутюрье. Сама певица близко дружит с Валентином Юдашкиным и Игорем Гуляевым, полностью доверяясь их вкусу. Артистка слывет первой модницей, и, несмотря на возраст, позволяет себе наряжаться в яркие аутфиты.

К примеру, для одного из светских мероприятий Примадонна выбрала шикарное пышное бальное платье из шифона с многослойной юбкой и корсетом. Изюминкой образа стали воздушные рукава-фонарики. Певица отдала предпочтение модному оттенку чайной розы.

Своей дочке Лизе певица купила похожий наряд, но куда скромнее. В столовой замка в подмосковной деревне Грязь дочка Примадонны позировала в клубничном сарафане из шифона с пышной юбкой. Такие фактуры и ткани в фаворитах у певицы. Она наряжается в многослойные платья сама, а также покупает такие же сарафаны для восьмилетней дочери.

Лиза просто в восторге. Она, как и ее именитая мама, очень любит наряжаться. В элитную гимназию дочке Примадонны приходится ходить в школьной форме. Там свои наряды Лиза показывать одноклассникам не может.

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