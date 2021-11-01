Две грации: Топурия в мерцающем мини-платье и прозрачных босоножках вышла на сцену с Алсу

Солистка группы «А’Студио» решила принять участие в шоу «Дуэты». Она не подозревала, что споет с Алсу.

Кети Топурия является популярной певицей. Уже давно она выступает с группой «А’Студио». Многие поклонники любят ее не только за необычный тембр голоса, но и чувство стиля. Артистка не боится экспериментировать с нарядами. Зачастую она предстает на публике в наряд от именитых дизайнеров.

Певица в этом году снова стала мамой, родив сына Адама. Она скрывала лишний вес с помощью нарядов свободного кроя.

Еще недавно Топурия путешествовала по Европе с мужем Львом Деньговым. Но теперь она снова находится в Москве и согласилась снова принять участие в шоу «Дуэты». Певица вышла на сцену в мерцающем мини-платье с корсетом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги. Прозрачные босоножки дополнили ее лук. Кети не подозревала, что с ней споет сама Алсу.

Певица тоже выбрала мерцающий наряд. Она совпала во вкусах с коллегой. Но ее платье было длинным и закрытым с одним разрезом. Кремовые босоножки на шпильке визуально вытянули силуэт.

Поклонники восхитились таким дуэтом. Многие отметили, что Кети выглядит очень стройной. Другие даже не смогли определить, кто из них спел лучше. «Бесподобные», «Вот это да! Какое слияние голосов! А наряды!», «Очень красиво! Обожаю и Кети, и Алсу», «Просто космической красоты платья», «Ох, какие у вас ноги! Кети», «Это мечта, вы вдвоем на сцене», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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