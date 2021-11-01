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Две грации: Топурия в мерцающем мини-платье и прозрачных босоножках вышла на сцену с Алсу

Солистка группы «А’Студио» решила принять участие в шоу «Дуэты». Она не подозревала, что споет с Алсу.

Две грации: Топурия в мерцающем мини-платье и прозрачных босоножках вышла на сцену с Алсу
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия является популярной певицей. Уже давно она выступает с группой «А’Студио». Многие поклонники любят ее не только за необычный тембр голоса, но и чувство стиля. Артистка не боится экспериментировать с нарядами. Зачастую она предстает на публике в наряд от именитых дизайнеров.

Певица в этом году снова стала мамой, родив сына Адама. Она скрывала лишний вес с помощью нарядов свободного кроя.

Еще недавно Топурия путешествовала по Европе с мужем Львом Деньговым. Но теперь она снова находится в Москве и согласилась снова принять участие в шоу «Дуэты». Певица вышла на сцену в мерцающем мини-платье с корсетом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги. Прозрачные босоножки дополнили ее лук. Кети не подозревала, что с ней споет сама Алсу.

Певица тоже выбрала мерцающий наряд. Она совпала во вкусах с коллегой. Но ее платье было длинным и закрытым с одним разрезом. Кремовые босоножки на шпильке визуально вытянули силуэт.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/astudio_group/

Поклонники восхитились таким дуэтом. Многие отметили, что Кети выглядит очень стройной. Другие даже не смогли определить, кто из них спел лучше. «Бесподобные», «Вот это да! Какое слияние голосов! А наряды!», «Очень красиво! Обожаю и Кети, и Алсу», «Просто космической красоты платья», «Ох, какие у вас ноги! Кети», «Это мечта, вы вдвоем на сцене», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Кети Топурия и Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

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