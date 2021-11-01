«Фирузе-то позвали! А Хюррем — мимо»: Сельма Эргеч с Нур Феттахоглу сходили в кафе с Джансу Дере

Экранная сестра султана Сулеймана повидалась с его «любимыми фаворитками». Нур сыграла в сериале Махидевран султан, а Джансу — Фирузе хатун.

Многие актеры турецкого сериала «Великолепный век» сдружились между собой. Не стали исключением и Сельма Эргеч с Нур Феттахоглу и Джансу Дере. Эта троица дружит уже давно. И иногда даже видится на уикендах, к примеру, проводя уютные вечера в кафе на террасе за чашечкой чая.

Актрисы много снимаются, после «Великолепного века» они проснулись знаменитыми. Джансу Дере, которая сыграла в сериале персиянку Фирузе хатун, успела сняться в ленте «Мама» вместе с Вахиде Гердюм (актриса предстала в роли возрастной Хюррем султан, заменив на площадке Мерьем Узерли. — Прим. ред.).

«Фирузе-то позвали! А Хюррем — мимо?», «Фирузе и Махидевран сдружились против Хюррем?», «Как приятно их видеть вместе», «Любимые султанши и Фирузе хатун с ними», «Не хватает только Сулеймана», «Хатидже специально собрала фавориток султана, а Хюррем не позвала??» — шутили фолловеры.

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