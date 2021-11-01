Дива на берегу океана: Юлия Барановская в струящемся платье покрасовалась на закатном солнце Мальдив

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает на экзотических островах.

Популярная телеведущая Юлия Барановская образовавшуюся паузу в работе решила использовать для того, чтобы провести время вместе со своими детьми.

С сыновьями Артемом и Арсением и дочкой Яной Юлия Барановская отправилась на Мальдивы.

Здесь она уже успела совершить погружение в глубины океана, чтобы насладиться общением с огромными скатами — мантами.

В сторис микроблога Юлия Барановская поделилась видео, которым запечатлела фрагмент подводного свидания с гигантскими обитателями Индийского океана.

А вечером Юлия Барановская прогулялась по пляжу, записав видео на память о чудесном времени.

В кадре Юлия Барановская позирует в летнем струящемся платье, которое развевается на ветру и раздувается, словно парус.

Этот эффект увеличения делает Юлию Барановскую еще более хрупкой, придавая ей нежности. А мягкий свет от закатного солнца Мальдив создает особую магию, на которую хочется любоваться вновь и вновь.

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