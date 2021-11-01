«Старался не допускать на эстраду»: Андрея Разина удивило признание Ангелины Вовк об Алле Пугачевой

Недавно Ангелина Вовк в студии программы Леры Кудрявцевой рассказала, что из «Песни года» ее выгнали из-за Аллы Пугачевой. Для продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина это признание стало неожиданностью.

В своем инстаграм он отметил, что как продюсер тоже боролся с неугодными ему конкурентами.

«Ангелина Вовк говорит в программе российского телевидения о том, что ее выгнали из «Песни года» из-за Аллы Борисовны Пугачевой — это стало для меня откровением. Хотя, я и сам с 1988 по 1993 годы старался никого не допускать на эстраду, чтобы не создавать конкуренцию. Тем не менее, это наша история и я зла ни на кого не держу», — написал Разин.

Напомним, периодически Аллу Пугачеву обвиняют в том, что она сломала карьеру тому или иному артисту.

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