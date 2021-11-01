Секси-мамочка: похудевшая Саша Черно станцевала в кружевной комбинации лилового оттенка

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно с недавних пор решила взяться за свою фигуру. Саша прибегла к кардинальным мерам, чтобы запустить процесс похудения в организме.

Сейчас, по словам Саши Черно, она теряет в среднем по 400 граммов в день. Ее вес в настоящий момент уже стал меньше 150 килограммов, а еще недавно Саша Черно весила все 160 килограммов.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно радуется переменам в себе. Для выхода в свет она подбирает стильные образы, которые вытягивают ее фигуру.

Поклонники стали чаще делать комплименты Саше Черно, а она в ответ порадовала их утренним видео, которое записала вместе с годовалым сыном Стефаном.

В кадре Саша Черно пританцовывает с малышом на руках. Одета она в этот момент довольно откровенно.

На Саше Черно шелковая комбинация лилового цвета, отделанная кружевом. Выглядит похудевшая молодая мама довольно привлекательно. И даже соблазнительно.

«Мы вам кидаем лучики добра и любви. Проведите время на карантине с пользой, рядом со своими родными и близкими», — подписала Саша Черно видео.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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