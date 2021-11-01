«Кажется, я влюбился»: Дава показал девушку, которая забрала его сердце после Бузовой

Экс-бойфренд Ольги Бузовой очаровался своей партнершей на шоу «Дуэты» канала «Россия 1».

Бывший парень Ольги Бузовой, блогер Дава, принял участие в проекте канала «России 1» «Дуэты». В пару, которая остается загадкой до самого финала исполнения песни, ему поставили Мари Краймбрери.

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Когда подняли перегородку, которая разделяла исполнителей, Дава не смог сдержать восторга.

«Ты такая красивая! Обалдеть!» — сказал он.

И пригласил свою партнершу на танец, та согласилась и призналась, что двигается хуже блогера.

«Ты прекрасно выглядишь и прекрасно танцуешь!» — заверил Давид Манукян.

Позже артист решил сделать в своем блоге признание.

«Кажется, я влюбился, отмечайте в комментариях Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание», — призвал он публику.

Отметим, что Мари Краймбрери очаровала не только Даву, ранее у нее в гримерке перед концертом побывал с цветами Тилль Линдеман.

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