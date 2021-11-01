Секрет сияющей кожи Кейт Миддлтон: стало известно, чем пользуется герцогиня

Это средство она открыла для себя во время беременности.

Кейт Миддлтон — любимица миллионов. Она всегда превосходно выглядит, а секрет ее сияющей кожи лица — всего один продукт. Оказывается, герцогиня Кембриджская пользуется маслом шиповника.

Это средство Кейт открыла для себя, будучи беременной Шарлоттой. С тех пор масло — обязательная составляющая ее ухода.

«Кейт продолжает использовать масло шиповника в своем ежедневном уходе за кожей. Ей нравится эффект, который оно оказывает на ее кожу. Ее мать Кэрол также является поклонницей этого продукта», — пишет My London.

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Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели в отпуск. Детали поездки не разглашаются.

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