Секрет сияющей кожи Кейт Миддлтон: стало известно, чем пользуется герцогиня

Кейт Миддлтон — любимица миллионов. Она всегда превосходно выглядит, а секрет ее сияющей кожи лица — всего один продукт. Оказывается, герцогиня Кембриджская пользуется маслом шиповника.
Это средство Кейт открыла для себя, будучи беременной Шарлоттой. С тех пор масло — обязательная составляющая ее ухода.
«Кейт продолжает использовать масло шиповника в своем ежедневном уходе за кожей. Ей нравится эффект, который оно оказывает на ее кожу. Ее мать Кэрол также является поклонницей этого продукта», — пишет My London.
Напомним, на прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели в отпуск. Детали поездки не разглашаются.
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