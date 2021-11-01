На Мальдивах: Барановская украсила волосы стильной голубой повязкой, чтобы их не растрепал ветер

Телеведущая Юлия Барановская запечатлелась на лодке, плывущей по открытому океану.

Известная телеведущая Юлия Барановская вошла в число звезд, которые решили во время локдауна сменить холодную Москву на теплые экзотические места планеты.

Вместе с детьми Юлия Барановская в минувшую субботу отправилась на Мальдивы, где наслаждается роскошной природой, жаркой погодой и теплым Индийским океаном.

С сыном Артемом Юлия Барановская уже успела совершить погружение, чтобы поплавать с обитателями океана — огромными скатами мантами.

На видео в сторис Юлия Барановская запечатлела, как они с сыном плывут на лодке в открытый океан. В лицо бьет ветер.

Чтобы ее прическа не растрепалась, Юлия Барановская подхватила волосы стильной голубой повязкой — под цвет своих глаз.

«В гости к мантам», — подписала видео Юлия Барановская.

Находясь в предвкушении встречи с морскими гигантами, которые, несмотря на устрашающий внешний вид и размеры, являются миролюбивыми животными, Юлия Барановская улыбалась от радости.

«Мне кажется, я сияю как медный таз от счастья», — говорила телеведущая в кадре.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.