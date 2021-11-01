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Цена – 8500 рублей: Стриженова отметилась на ТВ в бюджетном костюме с асимметричной накидкой и брюками

Такие модели отлично скрывают лишний вес.

Цена – 8500 рублей: Стриженова отметилась на ТВ в бюджетном костюме с асимметричной накидкой и брюками
Екатерина Стриженова. Фото: Global look press

Екатерина Стриженова появилась в «Останкино» в необычном костюме с широкими брюками и асимметричной накидкой на одно плечо. Такие модели, считает Эвелина Хромченко, отлично скрывают лишний вес.

А все из-за ширины штанин, которые могут спрятать под собой любые рельефы. Кроме того, наряд имел черный цвет, который неизменно стройнит. Не стоит отрицать и роли накидки, которая своим покровом может превратить в тайну любую фигуру.

К слову, такой костюм от российского дизайнера можно приобрести в бюджетном магазине всего за  8500 рублей.

Ранее мы писали об интересной находке в масс-маркете, которую сделал Александр Рогов. Стилист обнаружил недорогие пальто «как Balenciaga» и сапоги «как Cеline».

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Екатерина Стриженовачто модноЭвелина Хромченко