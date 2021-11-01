Свидание под водой: Барановская в микробикини обнажила идеальное тело, погрузившись в океан на Мальдивах

Ведущая Первого канала Юлия Барановская использовала объявленный локдаун, чтобы провести время с детьми.

Вместе со своими наследниками звезда отправилась на Мальдивы и уже успела устроить свидание в океане.

В сторис микроблога Юлия Барановская поделилась видео, на котором запечатлено, как она вместе с сыном Арсением занялась подводным плаванием, чтобы полюбоваться обитателями океанических глубин — мантами.

«С ними можно плавать, плавать и плавать. Манты», — подписала видео Юлия Барановская.

В кадре видно, как телеведущая смело ведет себя в воде. Юлия Барановская находится в прекрасной форме, у нее отличное подтянутое тело и прекрасные навыки погружения.

Стоит отметить, что манты — одни из самых крупных рыб в мире. Некоторые особи достигают в длину более семи метров.

Манты — гигантские, безобидные и умные существа, общение с которыми доставляет удовольствие любителям подводного плавания.

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