«Это долгая история. Мне не повезло»: Ангелина Вовк объяснила, почему у нее нет своих детей

По словам телеведущей, ее мужья знали, что она бездетна.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее нет детей.

«Это долгая история. Мне не повезло. Я начинала вести «Голубой огонек». И буквально с этой передачи меня увезли в «Склиф». Я потеряла сознание. Мне встретился доктор, который со мной обошелся достаточно непрофессионально. Я просто чудом осталась живой». Ангелина Вовк

Как заметила Ангелина Вовк, после той истории она стала бездетной.

«И мой первый муж знал, и второй знал. Я им сказала. Хорошо иметь своего ребенка, но мне выпала такая судьба. Я вытащила такой билет из колоды карт жизни», — заявила Ангелина Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк внучками считает детей своих крестниц. Девушек зовут Ангелина и Анна.

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