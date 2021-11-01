«Упаковали конкретно»: молодая мама Лиза Арзамасова задрала халатик и показала, как одеться, чтобы не замерзнуть

Актриса Лиза Арзамасова надевает максимум одежды, чтобы не простудиться на съемочной площадке и не заразить маленького сына.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова через два с половиной месяца после рождения сына вернулась на съемочную площадку.

Накануне Лиза Арзамасова объявила, что снимается в кино. Съемки начались буквально накануне, тогда же была разбита традиционная тарелка.

Лиза Арзамасова не раскрывает никаких деталей нового проекта. Единственное, что ей разрешили показать, как утеплили актрису для съемок.

Лиза Арзамасова сняла на видео, сколько одежды ей пришлось надеть до того, как она окажется в красивом платье героини.

«Я на площадке. Грим и костюм мне нельзя снимать. Но то, что под костюмом-то, можно. Хочу похвастаться. Такой теплый фэшн. Значит, тут у меня тридцать три пары лосин, шорты, пояса какие-то, какие-то греющие штуки. Меня упаковали конкретно. Спасибо девочкам. А теперь надеваю платье», — рассказала Лиза Арзамасова в сторис.

Очевидно, все сделано для того, чтобы Лиза Арзамасова не замерзла, не простудилась и не подхватила никакого вируса. Ведь у актрисы маленький сын Левушка, которого ей ни в коем случае нельзя заразить.

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