«Я бы за него вышла замуж с удовольствием, будь помоложе»: Вовк — об отношениях с Куницыным

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с музыкальным историком Михаилом Куницыным, которого прочат ей в мужья.
«Это мой хороший друг. Михаил Куницын. У нас очень теплые, очень сердечные отношения. Я люблю Мишелю. Он нравится мне своими чертами характера. Он тоже меня любит, потому что я ему нравлюсь своим характером. Такой любви, о которой все предполагают, у нас нет».
Как отметила Вовк, она, к сожалению, никогда не станет женой Куницына.
«Я бы за него вышла замуж с удовольствием, будь помоложе. Он же молодой мужчина. У нас разница очень большая. О чем вы говорите? Просто мы друзья», — заявила Вовк.
Напомним, что Вовк и Куницын вместе с 2019 года. Пресса уже не раз успела их поженить.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.