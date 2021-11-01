«За ним было немало охотниц»: Ангелина Вовк рассказала об изменах чешского художника

Второй муж Индржих Гец не был верен своей жене.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором браке с чешским художником Индржихом Гецем.

«Я не находила в себе смелости бросить себе все и уехать в другую страну к своему мужу. Он был звездой в Чехословакии. Это был честный и порядочный человек». Ангелина Вовк

Как отметила Вовк, они расстались еще до его смерти Геца.

«Мы не разводились официально. Когда я уезжала в СССР, то он всегда говорил, что будет меня ждать. Я не могла решиться и переехать в Прагу. У него в итоге появилась другая женщина. Тоже художник. Я понимала, что у него появится рано или поздно другая. Я могу винить только себя. Мужчины есть мужчины. За ним было немало охотниц. Хотя поначалу он никогда не давал мне повода усомниться в его верности», — заметила Ангелина Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк и Индржих Гец были вместе 13 лет. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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