«Просто наметилось охлаждение чувств»: Вовк объяснила, почему развелась с первым мужем

По словам телеведущей, брак рухнул в 1982 году.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим первым мужем диктором Геннадием Чертовым.

«Мы вместе учились в институте. Гена был очень красивый молодой человек. Он работал в театре, но ушел. Я прислушивалась к его советам. Он помогал мне. Отмечал и мои успехи, и недостатки. Все у нас было очень дружелюбно в семье». Ангелина Вовк

Как отметила Вовк, их брак рухнул в 1982 году.

«У меня был прекрасный муж, великолепный. Просто наметилось охлаждение чувств. Мы отработали совместную программу. Жить по привычке было некомфортно. Я поехала в Чехословакию. Чехи выбирали диктора для своих программ. И вдруг однажды там в Европе я встретилась взглядом с художником Индржихом Гецем. Он стал моим вторым мужем. Моя прежняя жизнь рухнула. Он прилетел за мной в Москву. И летал, пока я не согласилась выйти за него замуж», — заметила Вовк.

Напомним, что с первым мужем Вовк была вместе с 1966 по 1982 год. Телеведущая всегда тепло о нем отзывалась.

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