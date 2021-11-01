«Дороги обратно нет»: Вовк рассказала о встрече с Пугачевой после «изгнания» из «Песни года»

По словам телеведущей, они были с Примадонной доброжелательно настроены друг к другу.

Телеведущая Ангелина Вовк в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свою встречу с певицей Аллой Пугачевой.

«Мы как-то встретились на одной из программ. Я не испытывала недоброжелательства к ней. Да и с ее стороны не было негатива. Были мирные и добрые отношения. Мы коснулись конкурса «Песня года». Она спросила: «Ну что, ты не ведешь фестиваль?» Я ответила, что не веду, но если она посодействует, то буду снова вести». Ангелина Вовк

Как отметила Ангелина Вовк, это была, конечно же, шутка.

«Я поняла, что дороги обратно на фестиваль нет. Но мое мнение такое: молодежь сейчас поет однообразные песни», — заметила Ангелина Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк вместе с Евгением Меньшовым на протяжении восемнадцати лет вели «Песню года». В 2006 году им указали на дверь.

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