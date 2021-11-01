«Мне даже вслух неудобно произносить»: Ангелина Вовк негативно высказалась о Клаве Коке

Как отметила телеведущая, она не знает, как представить данную певицу.

Телеведущая Ангелина Вовк в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» негативно отозвалась о творчестве певицы Клавы Коки.

«Ну, на Клаву она похожа. А вот почему Кока — я не понимаю. И как-то совершенно не знаю, как ее представить. Слова Клавы Коки, музыка Клавы Коки, песня Клавы Коки. А песня-то какая. Боже мой. Мне даже вслух мне неудобно произносить: «Забери пьяную Коку домой». Ангелина Вовк

Как заметила Вовк, многие зрители тоже смущены.

«Пройдут времена, и наши потомки не вспомнят новые имена. А вот Ангелину Вовк будут помнить всегда», — заявил Борис Корчевников.

Напомним, что Клава Кока – одна из самых популярных певиц на современной эстраде. Почти каждая ее песня становится хитом.

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