«Я продвигаю этот бренд»: 16-летний пасынок Макеевой рассказал, что помогает ей строить бизнес

Недавно Анастасия Макеева запустила собственный бренд косметики. Актриса решила заняться производством шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица. Помогает ей в продвижении бренда пасынок — 16-летний Андрей. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

По словам старшего сына Романа Малькова, скоро косметику от Анастасии Макеевой можно будет купить во всех крупных интернет-магазинах.

«Сейчас я продвигаю этот прекрасный бренд косметики. Так что покупайте косметику, чтобы быть еще красивее», — сказал Андрей.

больше по теме На морском побережье: Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции Об этом сообщил пасынок актрисы.

Добавим, в эти дни актриса с мужем и пасынком отдыхают в Турции. Ранее Андрей заявил, что они купили недвижимость на морском берегу.

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