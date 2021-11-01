«Алла крикнула Стефановичу: «Выбирай, кто из нас лучше!»: Вовк — о маниакальной ревности Пугачевой

«Я никогда не была ее соперницей, но почему-то все ее мужчины были всегда положительно ко мне настроены. По всей видимости, она — ревнивая женщина.

Мы как-то с бывшим мужем Пугачевой Стефановичем снимались в одном фильме. Он даже сделал мне предложение. Но я отказала. Сказала, что когда станет режиссером, то пусть и делает предложения. Он стал режиссером, позвонил мне, но я сказала, что он опоздал. К тому времени у меня был муж».