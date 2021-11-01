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«Алла крикнула Стефановичу: «Выбирай, кто из нас лучше!»: Вовк — о маниакальной ревности Пугачевой

По словам телеведущей, второй муж Примадонны делал ей в свое время предложение.

«Алла крикнула Стефановичу: «Выбирай, кто из нас лучше!»: Вовк — о маниакальной ревности Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о буквально маниакальной ревности певицы Аллы Пугачевой.

Ангелина Вовк
Ангелина Вовк. Фото: Globallookpress.com

«Я никогда не была ее соперницей, но почему-то все ее мужчины были всегда положительно ко мне настроены. По всей видимости, она — ревнивая женщина.

Мы как-то с бывшим мужем Пугачевой Стефановичем снимались в одном фильме. Он даже сделал мне предложение. Но я отказала. Сказала, что когда станет режиссером, то пусть и делает предложения. Он стал режиссером, позвонил мне, но я сказала, что он опоздал. К тому времени у меня был муж».

Ангелина Вовк

Как отметила Вовк, вскоре Стефанович женился на Пугачевой.

«Мы встретились как-то, и он бросился ко мне. Сказал: «Дорогая, здравствуй». Аллу это обидело в какой-то степени. Когда записывалась программа «Песня года», то у каждого ведущего была своя комната.

Алла зашла ко мне в гримерку, вскоре там появился Саша Стефанович. Алла крикнула ему: «Выбирай, кто из нас лучше». Саша покраснел, а я смутилась. Она меня невзлюбила за это», — заметила Вовк.

По словам Вовк, позже история повторилась со следующим мужем Пугачевой продюсером Евгением Болдиным.

«Он сделал мне комплимент. Алла посмотрела и на него, и на меня недоброжелательным взглядом. Она — ревнивая женщина. Ее мужчины были только ее мужчины», — заявила Ангелина Вовк.

Напомним, что Алла Пугачева пять раз была замужем. Сейчас она счастлива с телеведущим Максимом Галкиным.  

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Тэги

Александр СтефановичАлла ПугачеваАнгелина ВовкЕвгений БолдинПрограмма "Судьба человека"