«Накануне собирались у Пугачевой»: Вовк вспомнила, как их с Меньшовым «подвинули» с «Песни года»

«В 2006 году начался фестиваль, и Алла Пугачева открывала его. Мы накануне собирались у Пугачевой. Обсуждали, где кто работает. Обо всем договорились, но нас посадили далеко от сцены.

Я не видела, что происходит. И когда мы вышли на тот эпизод, который должны были вести с Женей, то оказалось, что он прошел. Нам никто и ничего не сказал. Связи не было. Нас держали в неведении.

Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки».