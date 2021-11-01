«Накануне собирались у Пугачевой»: Вовк вспомнила, как их с Меньшовым «подвинули» с «Песни года»

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как их с ведущим Евгением Меньшовым технично «подвинули» с фестиваля «Песня года», который они вели до этого на протяжении восемнадцати лет.
«В 2006 году начался фестиваль, и Алла Пугачева открывала его. Мы накануне собирались у Пугачевой. Обсуждали, где кто работает. Обо всем договорились, но нас посадили далеко от сцены.
Я не видела, что происходит. И когда мы вышли на тот эпизод, который должны были вести с Женей, то оказалось, что он прошел. Нам никто и ничего не сказал. Связи не было. Нас держали в неведении.
Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки».
Как отметила Вовк, она всегда восхищалась певческим талантом Аллы Пугачевой.
«Она потрясающая певица. Номер один в стране. С Аллой трудно кого-либо сравнить. Она — молодец. Она, наверное, не виновата. Но я поступила бы по-другому», — заявила Вовк.
Напомним, что Ангелина Вовк вместе с Евгением Меньшовым на протяжении восемнадцати лет вели «Песню года». В 2006 году им в не очень красивой манере указали на дверь.
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