Первый блин комом: почему не сложился брак Евгения Плющенко с дочкой бизнесмена

Впервые спортсмен женился за погода до Олимпиады в Турине.

Вот уже много лет олимпийский чемпион Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской. Пара воспитывает двух сыновей – восьмилетнего Сашу и годовалого Арсения. Также у спортсмена растет старший сын Егор от первого брака.

С дочкой миллионера Марией Ермак фигурист познакомился за полгода до Олимпиады в Турине. Их роман бурно развивался. Вскоре Евгений сделал предложение, а затем последовала пышная свадьба. Но брак распался буквально через год, когда Мария была на последних месяцах беременности. Сына назвала Егор, дала фамилию деда и долгое время не показывала Плющенко.

«Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница!», — рассказывала мама спортсмена, Татьяна Плющенко в интервью «МК».

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После развода с Евгением, Мария второй раз вышла замуж, но и этот союз долго не продержался. С тез пор Ермак скрывает свою жизнь от публики. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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