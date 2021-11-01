Выпало: знойная подружка Тимати не смогла вместить выдающийся бюст в крошечный лиф-треугольник

Этой осенью Тимати был замечен в компании белокурой длинноногой красотки из Киева Саши Дони. Они вместе отдыхали на Миконосе. Теперь же пара решила воссоединиться на Мальдивах, куда рэпер приехал с серф-кэмпом.

Саша Дони уже засветила общие локации в своем микроблоге, так что у поклонников не осталось сомнений, что они снова вместе. Девушка продолжает публиковать снимки в купальниках, и в очередной раз взбудоражила подписчиков, разместив новый кадр в бикини.

Новая пассия Тимати позировала в треугольном микробикини, в лифе которого не смогла уместить внушительный бюст. Он, казалось, грозился выпасть из бюстгальтера при первом же движении.

«Странный развал», «Красивая фигура», «Она специально что ли себе форму фотошопит? Руки, ноги, грудь, все поплыло же вокруг», «С таких красивых моделек и создавали кукол Барби», «Как моя кукла Барби из детства», — противоречат друг другу комментаторы под фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!