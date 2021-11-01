«Сначала была «восьмерка» с украинскими номерами»: Кудрявцева вспомнила, как у нее угнали машину

По словам телеведущей, она долго копила на тот автомобиль.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как у нее украли первый иностранный автомобиль.

«У меня украли один раз «Мустанг». Много лет назад. Так и не нашли. Это была, кстати, моя первая иностранная машина, между прочим». Лера Кудрявцева

По словам Леры Кудрявцевой, она сильно расстраивалась по этому поводу.

«Сначала у меня была «восьмерка» с украинскими номерами. А потом я ее продала, копила, копила. И купила себе «Мустанг». Не прошло и месяца, как у меня ее угнали», — вспомнила Лера Кудрявцева.

Напомним, что Лера Кудрявцева – одна из самых популярных ведущих на телевидении. Она ведет программы «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

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