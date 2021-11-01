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Душа нараспашку: Дарья Пынзарь в декольте до пояса показала грудь без белья

Проигнорировав пуш-ап, ведущая реалити-шоу «Дом-2» не постеснялась продемонстрировать прелести.

Душа нараспашку: Дарья Пынзарь в декольте до пояса показала грудь без белья
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь последний месяц осени встречает в Турции. Страна стала для нее вторым домом, они с семьей уже несколько лет живут в Аланье, и старший сынок красотки ходит в местную школу.

Как и многие другие селебрити, Пынзарь решила отметить Хеллоуин. Для этого красотка отправилась выбирать соответствующий наряд. И рассказала подписчикам в stories о планах на праздничный вечер.

На связь Дарья Пынзарь вышла в легком летнем платьице в горошек. Она не стала надевать бюстгальтер и засветила обширное декольте, которое оказалось в кадре чуть ли не крупным планом.

Кстати, Пынзарь — не единственная, кто не носит нижнее белье. Еще одна звезда «Дома-2», правда, бывшая — Ольга Бузова, также не носит лифчик даже на телесъемки.

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