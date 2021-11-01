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«Мы были совсем еще молодыми»: Писаренко вспомнил, как Серебряков отказал ему в автографе

По словам юмориста, в тот момент актер просто опустил глаза.

«Мы были совсем еще молодыми»: Писаренко вспомнил, как Серебряков отказал ему в автографе
Сергей Писаренко. Фото: Globallookpress.com

Юморист Сергей Писаренко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как актер Алексей Серебряков отказал ему в автографе.

Алексей Серебряков
Алексей Серебряков. Фото: Globallookpress.com

«Помню, как мы встретились с Лешей первый раз. Мы были еще совсем молодые. Я ему говорю: «Алексей, мы с вами немного похожи. Можно с вами сфотографироваться?» Он опустил глаза и сказал: «Мне по контракту нельзя фотографироваться». И ушел».

Сергей Писаренко

Как отметил Сергей Писаренко, тогда был момент, когда он мог сравнить себя с актером. Однако этого сделать толком не удалось.

Напомним, что Алексей Серебряков уже много лет живет в Канаде. При этом он частый гость в России, где снимается в кино.

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Алексей СеребряковКанадаКанал НТВпрограмма "Звезды сошлись"Сергей Писаренко