«В Америке у меня была ситуация»: Лера Кудрявцева рассказала, что роднит ее с Ким Кардашьян

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала забавный случай, который произошел с ней несколько лет назад в Америке.

«Я помню, как у меня в Америке была ситуация. У меня было не каре, а длинные волосы. Я крашусь же всегда очень густо. Захожу в какой-то супермаркет. Меня увидела женщина с тележкой и как завизжит: «Ким Кардашьян». Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, так кричать в России никто бы себе не позволил.

«Я как ринулась назад. Мама! То есть там вообще не стеснялись. У меня попа, как у нее, растет каждый год. Скоро догоню, наверное», — заметила Лера Кудрявцева.

Напомним, что Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, модель. Участница седьмого сезона американской версии «Танцы со звездами» и «Семейство Кардашьян».

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