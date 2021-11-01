«Как всплывают импланты»: новая пассия Тимати в крошечном лифе окунулась бассейн

О том, что Тимати улетел на Мальдивы не только с командой серферов, но и в компании с новой возлюбленной, 19-летней Сашей Дони из Киева, подписчики быстро узнали. В Сети парочка никак себя не выдает, но постит кадры из одинаковых локаций одновременно.

Пока рэпер ставит на доску участников серф-кэмпа, красавица Саша наслаждается отдыхом. Погрузившись в бассейн, девушка запечатлела себя с пикантного ракурса.

В ее миниатюрном лифе от купальника едва поместилась пышная грудь. Подписчики поспешили оценить увиденное.

«Странно, что еще никто не написал, как всплывают импланты», «Красивая девочка! Молодая и красивая!», «Вся сделанная, еще и в таком возрасте! Зачем», «Очевидно что не натураль», «Женственности то нет… Как робот…», «Повезло Тиману», «Поплавки», «Классный купальник! Хочу посмотреть его полностью», — комментируют фолловеры.

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