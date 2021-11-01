«Возвращать не собираюсь»: Прохор Шаляпин рассказал о судьбе четырех московских квартир покойной жены

Музыкант после смерти Татьяны Дэвис остался с недвижимостью на 70 миллионов рублей.

Прохор Шаляпин рассказал о судьбе четырех квартир в Москве, которые его покойная жена Татьяна Дэвис приобретала как инвестицию и оформляла на него. Во время «прямого эфира» с подругой Леной Лениной артист подчеркнул, что оставит недвижимость себе.

«Возвращать я никому ничего не собираюсь», — подчеркнул артист. – «Это не наследство, это же было оформлено, давай сейчас не будем эту тему поднимать, я не хочу раздражать людей, я живу очень скромной жизнью».

Речь идет о четырех квартирах стоимостью 70 миллионов рублей. Татьяна Дэвис хотела в одной из них жить с Прохором, а три сдавать.

Лена Ленина попросила товарища не стесняться и оставить эти квартиры себе и не отдавать никому – она уверена, что его жена хотела сделать ему приятное, поэтому оформляла недвижимость на мужа.

К слову, Шаляпина продолжают обвинять в пиаре. Сам артист признался, что он вместе с родителями Татьяны был бы рад, если бы все это было придумано. Сейчас он продолжает поддерживать с ними связь и даже собирается полететь к ним в Америку.

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