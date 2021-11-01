Заботливый папа: Тарасов растрогал фанатов кадрами с новорожденным сыном

На днях футболист стал отцом в четвертый раз.

Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову долгожданного мальчика. Малыша назвали Алексей. Роды прошли в элитной московской клинике, куда накануне футболист. В своем инстаграм он поделился кадрами, на которых нянчится с новорожденным.

«Эти эмоции не передать. Анастасия Костенко, спасибо», — подписал кадры Тарасов.

Ролик растрогал фанатов.

«Именно так выглядит счастье! Приятно наблюдать, такой заботливый папа! Это настоящее счастье! Здоровья малышу и родителям», — писали пользователи Сети.

Напомним, пара воспитывает двух дочек – Милану и Еву. Новый член семьи стал для Тарасова четвертым ребенком. У футблиста также есть дочь от первого брака Ангелина.

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