«Он запер дверь»: звезда сериала «Склифосовский» Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме»

Дочь прославленного артиста Юрия Яковлева столкнулась с харрасментом не раз за свою карьеру.

Актриса Алена Яковлева, сыгравшая во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Моя прекрасная няня», «Кадетство», «Склифосовский», рассказала, что за свою карьеру столкнулась с харассментом.

Наследница всенародно любимого актера Юрия Яковлева («Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и другие») во время интервью порталу «Вечерняя Москва» поведала о нескольких случаях, один из которых случился на крупнейшей отечественной киностудии.

«На «Мосфильме» один очень известный режиссер сказал: «Я сделаю тебя звездой… умеешь делать массаж?» Я: «Массаж чего, извините?» А он запер дверь. Я грубо сказала: «Пошел…», и все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так… Мне противно», — призналась звезда.

И таких эпизодов недвусмысленных предложений, которые Яковлева получала за время работы в киноиндустрии, было несколько. Один из них стоил ей карьеры. Отказав в интиме влиятельному человеку, который сейчас является чиновником, она оказалась за бортом индустрии на 15 лет – такова была расплата, и он предупреждал.

Имен Алена Яковлева не назвала. А вот подобные откровения со стороны пожилых актрис, которые делятся подобным пережитым опытом, осуждает, мол, вы сами захотели ролей в кино, зачем сейчас кого-то в этом обвинять.

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