«Ничего себе чертовка!»: Пынзарь подразнила пышным бюстом, подчеркнув его прозрачным корсетом под грудью

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь продолжает проводить свой отпуск в Турции. Звезда телепроекта улетела туда к детям, поменявшись мужем Сергеем Пынзарем, который отправился на телестройку вместо нее.

Красотка Пынзарь решила не оставаться в стороне и тоже отметила Хэллоуин, примерив секси-образ чертовски красивой соблазнительницы с рожками и трезубцем.

Звезда подчеркнула пышный бюст черным прозрачным корсетом под грудью, который надела на красную блузку. А низ выбрала ультракороткий – кожаную юбку, едва выглядывающую из-под длинного верха.

«Красотка», «Как всегда шикарная», «Шикарная милая Дарья», «Такое видео на фоне иконы,на заднем плане выглядит кощунственно. Праздник нечистой силы отмечать глупо или надо быть как все!?», «Огонь огненный», «Вау!!!! Ничего себе чертовка!», — пишут в комментариях.

Смотрите также