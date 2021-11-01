Полуночная Русалка: Лариса Копенкина в леопардовом купальнике порезвилась в термальных водах Пятигорска

Первая жена певца Прохора Шаляпина, риелтор Лариса Копенкина наслаждается путешествием по Кавказу. Экс-возлюбленная артиста улетела туда в статусе сбежавшей невесты – за пару часов до торжества махнула в Пятигорск, оставив жениха, криптовалютчика Василия Райского, без объяснений и извинений.

В отпуске Копенкина отдохнула и в термальных источниках. Хоть погода уже не столь благоволит водным процедурам, но путешественница устроила себе купания, причем, полуночные. Ее фото в леопардовом купальнике по пояс в воде взбудоражили подписчиков.

«Красота!!Лариса вы-супер», «Красивый купальник! А хозяйка купальника умница, чудесная женщина!», «Лариса! Вы огонь», «Вода не холодная?», «Красотка моя!», «Потрясающие виды, спасибо вам», «Красота», — пишут в комментариях поклонники.

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