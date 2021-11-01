Как приготовить салат с карамелизированной грушей
Видео
Модные прически и стрижки 2022 года
Видео

Полуночная Русалка: Лариса Копенкина в леопардовом купальнике порезвилась в термальных водах Пятигорска

Бывшая жена Прохора Шаляпина путешествует на Кавказе.

Полуночная Русалка: Лариса Копенкина в леопардовом купальнике порезвилась в термальных водах Пятигорска
Лариса Копенкина. Фото: Global Look Press

Первая жена певца Прохора Шаляпина, риелтор Лариса Копенкина наслаждается путешествием по Кавказу. Экс-возлюбленная артиста улетела туда в статусе сбежавшей невесты – за пару часов до торжества махнула в Пятигорск, оставив жениха, криптовалютчика Василия Райского, без объяснений и извинений.

В отпуске Копенкина отдохнула и в термальных источниках. Хоть погода уже не столь благоволит водным процедурам, но путешественница устроила себе купания, причем, полуночные. Ее фото в леопардовом купальнике по пояс в воде взбудоражили подписчиков.

Лариса Копенкина. Фото: instagram.com/larakopenkina/
Лариса Копенкина. Фото: instagram.com/larakopenkina/

«Красота!!Лариса вы-супер», «Красивый купальник! А хозяйка купальника умница, чудесная женщина!», «Лариса! Вы огонь», «Вода не холодная?», «Красотка моя!», «Потрясающие виды, спасибо вам», «Красота», — пишут в комментариях поклонники.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

женщины Прохора ШаляпинаКопенкина ЛарисаЛара КопенкинаЛариса КОПЕНКИНАНовости google