«Шлагбаум поднялся!»: Волочкова в вертикальном шпагате в оранжевых стрингах покорила фантазию фанатов

Звезда сцены отдыхает на турецком курорте только первый день, но уже взбудоражила Сеть своими откровенными кадрами.

Анастасия Волочкова, как и многие звезды, не стала оставаться на нерабочую неделю в Москве, а поспешила на заграничный курорт. В этот раз «королева шпагатов», как окрестили ее поклонники, выбрала Турцию.

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45-летняя балерина первым делом поспешила к морю. Артистка прокатилась на яхте в первый же день и порадовала поклонников кадрами в шпагате. Снимок за снимком – и взбудоражились не только фанаты, но и хейтеры.

Очередную публикацию балерина сделала в видеоформате, раскинувшись в вертикальном шпагате в оранжевом бикини со стрингами.

«Сколько можно на шпагате придумай что нибудь другое», «Срамота!», «Некрасиво, увы», «Вульгарно», «Вроде прима-балерина, а такое чувство, будто движение одно знает только», «Королева шпагата», «Тяжелоооо, ох, как тяжело машет», «Шлагбаум поднялся!», «Мощно развела мосты над Невой», «Молодец,старушка!», — пишут в комментариях люди.

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