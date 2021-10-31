«Семейка моя»: Юлия Проскурякова запечатлела дочь Нику в розовом лонгсливе и с бантами на голове

Юлия Проскурякова призналась, что очень скучала по маленькой наследнице в разлуке.

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге редким фото своей шестилетней дочери Вероники.

В кадре девочка запечатлена, судя по всему, в своей комнате. Вероника Николаева сидит за столом, на котором стоят ее игрушки и самый настоящий глобус.

Юлия Проскурякова как-то рассказывала, что дочь любит рассматривать макет земного шара и, благодаря ему, знает страны и названия городов.

«Встретились! Как же я скучала, семейка моя», — подписала снимок в сторис микроблога Юлия Проскурякова.

Звездная мама, напомним, несколько дней жила в разлуке с дочкой Вероникой и мужем Игорем Николаевым. Юлия Проскурякова сейчас снимается во втором сезоне сериала «Анка с Молдаванки», съемки которого проходят в Новороссийске.

Теперь же, судя по всему, выдалась пауза, и Юлия Проскурякова приехала домой, чтобы обнять своих родных.

Вероника Николаева тоже, кстати, участвует в съемках. Девочка появится в клипе на песню своего папы Игоря Николаева «Лето, вернись!», которую он исполняет в дуэте с певицей Валерией.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.