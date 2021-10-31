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«Неужели без парика? Волосы свои?»: Пугачева в коралловых слаксах с двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку

Примадонна любит экспериментировать с имиджем и для этого ей не приходится хоть к парикмахеру.

«Неужели без парика? Волосы свои?»: Пугачева в коралловых слаксах с двойняшками Гарри и Лизой сходила на рыбалку
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На фан-страничке Аллы Пугачевой в Instagram появились ее памятные снимки, на которых певица позирует с двойняшками Гарри и Лизой. Ранее эти же кадры в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Муж Примадонны уточнил, что певица вместе с детьми побывала на рыбалке. Двойняшки остались в восторге от такого активного отдыха. Так, к примеру, Гарри и Лиза во всю хвастались уловом перед своей именитой мамой. Дочка певицы даже смогла поймать устрицу.

На рыбалку с детьми Примадонна отправилась в свободной тунике и коралловых слаксах, дополнив образ кипенно-белыми кедами. Но внимание поклонников Аллы Пугачевой привлекла ее прическа. Певица появилась на людях без парика, собрав волосы в хвостик с челкой. При этом артистка открыла свои ушки и многим показалось, что Примадонна по-молодежному «выбрила виски».

Певица Алла Пугачева с детьми - двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева с детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«Неужели без парика? Волосы свои??», «Над ушами выбрито?? Аллуся всегда в тренде!! И тут успела помодничать??», «Да ну! Просто там волоски тоньше, еще и светлые! А хвостик тугой, поэтому так кажется», «Вряд ли она так прически меняет, просто слишком светлые пряди», — пишут фолловеры.

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