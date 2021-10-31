«Крепкие бедра — эталонные»: стройная Пересильд в монокини сверкнула изящными прелестями

После полета в космос актриса оказалась на вершине славы и популярности.

Интерес к Юлии Пересильд после съемок в космосе в новом фильме Клима Шипенко (именно он снял комедию «Холоп» с Милошем Биковичем, — Прим. ред.) троекратно возрос. Актриса дает интервью, а ее снимки публикуются во многих глянцевых журналах. Поклонники звезды, тем временем, активно следят за частной жизнью любимицы. На фан-страничке Юлии в Instagram появилось ее летнее пляжное фото, на котором актриса позировала с надувным крокодилом.

Пересильд примерила голубое монокини с бюстье, подчеркнув стройность фигуры. Актриса блеснула бесконечными ножками, тонкой талией и шикарным декольте. Будучи мамой двоих детей, Юлия выглядит просто восхитительно. Ни капли лишнего веса, растяжек или целлюлита на крепких бедрах.

«Крепкие бедра — эталонные», «Ну! Это космос», «Длинные ножки! Изящная», «Ух! Хороша, такая стройняшка», «Тело просто идеальное — подтянутая, талия точеная! Бриллиант», «Такую талию можно двумя мужскими ладонями обхватить», «И это мама двоих детей? Не верим!!», «Просто блеск», «Шикарная!», «Космонавтика такого еще не видала», — шутят фолловеры.

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