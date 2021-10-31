Лиза Туктамышева трогательно опекала 15-летнюю Камилу Валиеву во время награждения на Гран-при в Канаде

Российские фигуристки блестяще выступили на этапе Гран-при в Канаде. Камила Валиева, Лиза Туктамышева и Алена Косторная заняли весь пьедестал почета.

Победа досталась 15-летней воспитаннице тренера Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.

Во время награждения не обошлось без конфуза. Выступать на льду безупречно Камила научилась, а вот официальные церемонии – это пока не ее.

Вместе с другими победительницами соревнований в Ванкувере Камила Валиева исполнила гимн России, когда в их честь заиграла музыка. А после попыталась сбежать с пьедестала, забыв о положенном после награждения фотографировании.

На помощь пришла Лиза Туктамышева, она что-то шепнула Камиле, вероятно, пытаясь ее остановить от поспешного удаления с пьедестала.

Во время круга почета по катку Лиза Туктамышева вновь оказалась рядом и показала более юной подруге направление движения. К тому же Лиза помогала Камиле Валиевой не споткнуться, перемещаясь по ковру. Кадры с участием девушек показали по Первому каналу во время прямой трансляции Гран-при.

Напомним, соревнования в Ванкувере не первые, на которых 15-летняя Камила Валиева одерживает победу. Ранее она становилась триумфатором турнира в Финляндии.

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