«Отгремело важное событие»: певица МакSим с размахом отметила день рождения младшей дочери

Популярная исполнительница Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом, как певица МакSим, воспитывает двоих дочерей Александру и Марию.

На днях младшей наследницы звезды исполнилось семь лет.

МакSим с размахом отметила это событие, устроив для дочери и ее подруг роскошный праздник, организацию которого она доверила профессионалам. И в итоге все прошло на высшем уровне.

«У нас отгремело яркое и важное событие — семилетие нашей любимой дочки Машеньки. В этом году наш выбор пал на программу по мотивам нового мультфильма «My little pony: новое поколение». Аниматоры, программа и красивая фотозона, а в конце вечеринки всех ждала уникальная неоновая бумажная дискотека!» — рассказала о празднике певица МакSим в микроблоге.

Пост она сопроводила снимками, запечатлевшими самые яркие моменты вечеринки. Фотографии можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Поклонники певицы МакSим пришли в восторг, увидев кадры яркого праздника. Они признались, что все просмотренное кажется им невероятно красивым, и поздравили Машу и ее звездную маму с днем рождения.

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