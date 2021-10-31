«Вот это да!»: Максим Галкин удивился сюрпризу, который Гарри и Лиза приготовили на Хеллоуин

Телеведущий Максим Галкин был восхищен тем, что сделали своими руками близнецы Гарри и Лиза.

Дети известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза с ранних лет приобщаются к труду и уже многое умеют делать своими руками.

В частности, восьмилетние наследники звездной пары с выдумкой подошли к празднованию Хеллоуина. Вместо того, чтобы наряжаться в эпатажные костюмы, Гарри и Лиза сделали своими руками тематические поделки.

О них Максим Галкин рассказал в сторис микроблога, поделившись видео, записанным в одной из комнат замка.

«Вот я сделал на Хеллоуин корзиночку. А тут я пользовался клеем-автоматом, он же пускает паутину. И мы им как бы провели. Вот, очень красиво получилось», — прокомментировал свою изящную работу Гарри Галкин. «Вот это да! – восхитился Максим Галкин. — Елизавета, а у тебя что?» «А у меня вот что, – показала поделку Лиза Галкина. – У меня тут гирляндочка привидений. Они с тыковками дружат, если кто не знает». «Отлично, молодцы!» — похвалил детей Максим Галкин.

Напомним, несколько дней назад телеведущий Максим Галкин показывал, что Гарри и Лиза едят на завтрак.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.