«Вот это да!»: Максим Галкин удивился сюрпризу, который Гарри и Лиза приготовили на Хеллоуин

Дети известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина, близнецы Гарри и Лиза с ранних лет приобщаются к труду и уже многое умеют делать своими руками.
В частности, восьмилетние наследники звездной пары с выдумкой подошли к празднованию Хеллоуина. Вместо того, чтобы наряжаться в эпатажные костюмы, Гарри и Лиза сделали своими руками тематические поделки.
О них Максим Галкин рассказал в сторис микроблога, поделившись видео, записанным в одной из комнат замка.
«Вот я сделал на Хеллоуин корзиночку. А тут я пользовался клеем-автоматом, он же пускает паутину. И мы им как бы провели. Вот, очень красиво получилось», — прокомментировал свою изящную работу Гарри Галкин.
«Вот это да! – восхитился Максим Галкин. — Елизавета, а у тебя что?»
«А у меня вот что, – показала поделку Лиза Галкина. – У меня тут гирляндочка привидений. Они с тыковками дружат, если кто не знает».
«Отлично, молодцы!» — похвалил детей Максим Галкин.
Напомним, несколько дней назад телеведущий Максим Галкин показывал, что Гарри и Лиза едят на завтрак.
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