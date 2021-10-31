«А поросль с кудряшками?»: Волочкова интимно блеснула «пирожком», раскинув ноги в разные стороны

Анастасия Волочкова без стеснения демонстрирует свою растяжку на яхте. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова изящно присела на поручень, в шпагате раскинув ноги в разные стороны. При этом балерина едва не засветила свою «ракушку» в апельсиновых стрингах.

Ранее Анастасия призналась, что встретила достойного мужчину. Жить в одиночестве бывшая прима-балерина Большого театра не привыкла. Единственная дочка Волочковой — Ариадна живет у отца предпринимателя Игоря Вдовина. А балерина может спокойно строить свою личную жизнь. В детстве Ариша очень ревновала свою звездную маму к ее поклонникам. Девочка не хотела делить внимание родительницы ни с кем.

«А поросль с кудряшками?», «Вот это размах! Шикарно», «Вертолетиком??», «Ноги в разные стороны, как стринги-то не лопнули», «Ай, хороша! Балетный размах», «Как ножку тянет», «Главное, что ватрушку свою прикрыла», «Бедра затрещали??», «Богиня», «До пенсии в шпагате??» — шутят фолловеры.

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