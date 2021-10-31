«Очень стильно»: Анна Седокова с Янисом Тиммой поддержали тренд на дутые пуховики

В последних публикациях личного микроблога исполнительницы Анны Седоковой появилось совместное фото знаменитости в обнимку с мужем Янисом Тиммой. Примечательно, что пара восхитила поклонники актуальными куртками.
Анна и Янис обожают спортивный стиль. Вот и на зиму певица выбрала для себя и возлюбленного объемные пуховики уличного стиля.
Анна отдала предпочтение глянцевому пуховику цвета металлик с надписями и поясом. Внутренний материал длинной куртки Седоковой был в цвет пуховика мужа артистки.
Тимма обнимал жену в удлиненной куртке цвета свежего апельсина.
Если Анна завершила свой образ замшевыми сапогами на шпильке и острым носом, то Янис надел песочные объемные кроссовки. Также спортсмен выбрал панамку в цвет обуви.
«Очень стильные», «Красивые», «Цвета пуховиков просто огонь!», – написали фолловеры знаменитостей в комментариях под фото.
Напомним, ранее ярким дутым пуховиком похвасталась звездный продюсер Яна Рудковская. Знаменитость показала сразу несколько коротких курток кислотных оттенков. К ним жена Евгения Плющенко добавила дутые брюки и модный сапоги-валенки.
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