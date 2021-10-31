Как изогнулась: полуобнаженная жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова прильнула к нему всем телом на пляже

Бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его супруга Кристина продемонстрировали страсть на публике.

В декабре исполнится три года, как бывшие участники «Дома-2» Андрей Черкасов и его Кристина Ослина стали мужем и женой. У пары подрастает полуторагодовалый сын Святослав.

Андрей Черкасов и Кристина доказали, что их отношения все еще полны огня. Страсти пара предалась на берегу Средиземного моря во время отдыха в турецком Белеке, где Андрей и Кристина вместе с сыном провели несколько чудесных дней.

В микроблоге Андрей Черкасов показал кадры с женой Кристиной, на которых они застыли в откровенных позах.

На одном из них Кристина Черкасова в бикини прижалась всем телом к полуобнаженному Андрею Черкасову.

Фото настолько откровенное и наполненное сексуальной энергией, что на него даже неловко смотреть. В Сети признались, что есть ощущение, словно они подглядывают за парой во время интима.

«Безумно красивая пара», «На вас можно смотреть бесконечно! Красивые и секси, но все так откровенно, что кажется, что мы за вами подглядываем», «Фото – огонь», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.