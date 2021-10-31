«Нужен уровень»: Николай Цискаридзе не оценил шутку на льду от Ксении Бородиной

Артист уверен, что хорошо посмеяться над собой может только профессионал.

Экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал выступление Ксении Бородиной в образе главной героини фильма «Карнавал».

Бородина решила посмеяться над собой. Однако члены жюри вновь остались недовольными катанием знаменитости.

«Я наконец-то играю саму себя, то есть медведя на льду. Это стеб и над нашей ситуацией, и над тем, как нас судят. Мы из раза в раз делали из меня диву, королеву, страдающую женщину, а сейчас захотелось посмотреть на все с юмором. Решили, что покажем то, что мы умеем — смеяться над собой», — объяснила свой выход Бородина.

«Чтобы шутить на сцене, на льду, в профессии, нужен уровень. Так как Ксюша не владеет основным материалом, было видно, что она пытается шутить там, где еще шутить невозможно, было опасно. Чтобы шутить, нужно стать Мольером или Ягудиным в этом. Ксюш, дай Бог, чтобы в следующий раз все вышло интереснее», – высказался Цискаридзе на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Напомним, ранее Ксения Бородина резко ответила хейтерам, которым не нравится катание телеведущей.

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