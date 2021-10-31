Лайфхак от Рогова: как пальто из масс-маркета сделать «как Balenciaga»

Нужно всего лишь взять в руки ножницы и совершить несколько ловких срезов.

Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live сделал обзор вещей из масс-маркета. Здесь он нашел немало интересных актуальных экземпляров.

К примеру, он посоветовал обратить внимание на пуховик формы «кокон» и пальто в клетку с разноцветными линиями, которое легко комплектуется с другими нарядами.

Внимание стилиста привлекло еще одно пальто в клетку, которая очень актуальна в этом сезоне. На сей раз она была очень мелкой. Он заметил, что такие пальто простого, практически мужского кроя очень актуальны. А если купить на несколько размеров больше, то оно сильно напомнит модели Balenciaga. Чтобы усилить эффект, можно взять в руки ножницы и совершить несколько ловких движений.

«Если внизу обкорнать, чтобы нитки торчали и по краю рукавов, а еще подрать в нескольких местах, будет правда, как Balenciaga», — сказал Александр Рогов.

Стоило такое пальто в масс-маркете 5999 рублей.

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