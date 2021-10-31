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«Жить шведской семьей»: Наталья Гвоздикова была шокирована предложением любовницы Евгения Жарикова

Артистка с трудом, но все же простила избранника после его измены.

«Жить шведской семьей»: Наталья Гвоздикова была шокирована предложением любовницы Евгения Жарикова
Наталья Гвоздикова. Фото: Global Look Press

Исполнительница главной роли в фильме «Большая перемена» Наталья Гвоздикова призналась, что любовница мужа хотела жить большой семьей вместе с Евгением Жариковым.

Артистка простила второго мужа после предательства. Евгений Жариков изменил Наталье Гвоздиковой. При этом знаменитость не готова мириться с любовницей избранника.

«Она даже замолвила такое словечко, что, может быть, мы будем жить шведской семьей», – вспомнила разговор с соперницей Гвоздикова.

Артистка заявила, что предоставила мужу выбор. Она не стала скандалить, а после простила возлюбленного.

«Человек совершает ошибку, она его затягивает. Потом он запутывается, начинается шантаж… После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за пиджак. Сказала ему: «У тебя есть свобода выбора. По идее, я была склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих пор. Эту женщину я презираю!» – разоткровенничалась Гвоздикова в эфире «Секрета на миллион» на НТВ.

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«Секрет на миллион»Евгений Жариковмужские изменыНаталья Гвоздиковаоткровение звездыТатьяна Секридова