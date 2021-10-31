Когда глаза светятся от счастья: Арзамасова показала на фото свою любимое состояние души

Лиза Арзамасова в последнее время пребывает на седьмом небе, ведь у нее действительно все складывается весьма удачно.
Она встретила свою любовь в лице фигуриста Ильи Авербуха, родила ему сына Левушку, успешно продолжила карьеру в театре и кино. Да к тому же недавно получила приз в номинации «Лучшая женская роль» конкурса I Международного театрального фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок».
В личном блоге Лиза Арзамасова решила показать на фото те приятные эмоции, которые испытывает сейчас.
«Не очень четкий снимок, но самое мое любимое состояние души», — подписала она снимок.
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