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Когда глаза светятся от счастья: Арзамасова показала на фото свою любимое состояние души

Актриса не скрывает, что чувствует себя гармонично в семье.

Когда глаза светятся от счастья: Арзамасова показала на фото свою любимое состояние души
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

Лиза Арзамасова в последнее время пребывает на седьмом небе, ведь у нее действительно все складывается весьма удачно.

Она встретила свою любовь в лице фигуриста Ильи Авербуха, родила ему сына Левушку, успешно продолжила карьеру в театре и кино. Да к тому же недавно получила приз в номинации «Лучшая женская роль» конкурса I Международного театрального фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок».

В личном блоге Лиза Арзамасова решила показать на фото те приятные эмоции, которые испытывает сейчас.

Лиза Арзамасова. Скриншот блога: instagram.com/liza_arzamasova/

«Не очень четкий снимок, но самое мое любимое состояние души», — подписала она снимок.

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