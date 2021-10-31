«Я уезжала и пряталась»: первый муж Натальи Гвоздиковой поднимал руку на актрису

Вдова Евгения Жарикова вышла замуж в 19 лет и столкнулась с избранником-тираном.

Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Первый муж знаменитости неоднократно поднимал на нее руку.

Гвоздикова признается, что первый брак научил ее многому. Артистке приходилось сбегать из дома, чтобы остаться в живых. Муж Александр даже грозился убить актрису.

«Я уезжала и пряталась. Как это у меня еще хоть что-то на лице осталось. Месиво не месиво, но синяки были», – заявила Гвоздикова в ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Наталья Гвоздикова вспомнила, что первый муж изменял ей и ревновал. Второй муж актрисы тоже причинил много боли знаменитости. Евгений Жариков завел семью на стороне. Но Гвоздикова смогла простить мужу интрижку с журналисткой Секридовой.

Напомним, ранее сын Натальи Гвоздиковой признался, почему в зрелом возрасте живет с мамой. 45-летний Федор старается помогать родительнице, хотя иногда все же приводит в дом невесток.

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