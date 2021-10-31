«Мне с мамой комфортно»: сын Натальи Гвоздиковой признался, почему в 45 лет живет с родительницей

Артистка мечтает увидеть внуков, но Федор не торопится с женитьбой.

Сын Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой в свои 45 лет все еще живет в отчем доме. Наследник знаменитостей рассказал, как так вышло.

Гвоздикова отметила, что сын Федор не торопится с женитьбой. Артистка видит, что ему удобно жить с ней.

«Он говорит: «Мне с мамой комфортно». Невестки приходят к нам в дом. Когда я уезжаю в командировку, Федор Евгеньевич приводит. Я уже потом замечаю. Когда открываю посудомоечную машину и вижу грязную посуду», – призналась Гвоздикова.

Ведущая «Секрета на миллион» на канале НТВ поинтересовалась, как распределено хозяйство в доме Гвоздиковой.

«На Феде дача, на мне – Москва и кот», – пошутила актриса.

Когда в студии появился сам Федор Жариков, наследник Гвоздиковой заявил:

«У меня были гражданские браки. И жил я отдельно, но потом все равно приезжал к маме. Я стараюсь ей помогать, освободить от сумок…»

Сын Гвоздикой вспомнил, как поддержал родительницу после измены отца. Помимо серьезного мужского разговор с Евгением Жариковым, у сына артистов состоялась беседа с мамой. Федор убедил актрису простить отца.

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