«Сердце разделилось на две половинки»: Татьяна Брухунова сделала признание о сыне Евгения Петросяна

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в марте прошлого года впервые стала мамой. Она подарила знаменитости сына Вагана.

Звездные родители души не чают в маленьком наследнике. Татьяна Брухунова посвятила малышу пост в Instagram, признавшись во всепоглощающей любви к сыну Вагану.

«С рождением сына мое сердце разделилось на две половинки: одна из которых бьется в его груди», — написала Татьяна Брухунова.

Пост она сопроводила снимками, на которых запечатлена с маленьким Ваганом во время осенних прогулок. Подписчики с восторгом отреагировали на признание Татьяны Брухуновой, пожелав Вагану и его маме с папой добра и счастья.

«Сын — это главное счастье в жизни каждой женщины. У меня две дочки и сыночек. Я его так ждала… Ему 13 лет, и сейчас он мой самый главный помощник, защитник, друг. Дочери тоже, конечно, любимые, хорошие, но у старшей своя семья, средняя тоже выросла, студентка… А сын всегда со мной. Учимся, занимаемся спортом, смотрим фильмы, гуляем, беседуем, рисуем, секретничаем… Пусть все у вас будет хорошо, Танечка! Желаю вам побольше времени проводить вместе с Ваганом. Эти минуты бесценны», «Счастья вам! Вагаша пусть растет большим и сильным!» — высказались в Сети.

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